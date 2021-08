53^ edizione de "Il Pendìo", primo premio per la coratina Stefania Antelmi

Premio Pro Loco Quadratum - Nunzia Lastella "A Mare"

Premio Comune di Corato - Cristina Mangini "Fieno"

Premio Nicolas Vangi - Centro Italo-Venezuelano - Francesco Pio Marcone "Cavallo... Cavallo"

Premio Ass Cataldo Leone - Giuseppe Amoroso De Respinis "Mare Nostrum"

Premio Barletta in Rosa - Alessandro Altieri "Uno Sguardo al Futuro"

Premio Prof. Chiara e Domenico Simeone - Nicla Di Bisceglie "Profondità"

Si è inaugurata ieri, all'interno dell'ex monastero di San Benedetto, la 53esima edizione de "Il Pendìo" Mostra d'Arte riservata ai giovani artisti del Mezzogiorno d'Italia e da quest'anno anche per le Regioni del Centro. Organizzata dalla pro Loco Quadratum, la manifestazione culturale gode del patrocinio della Regione Puglia - Presidente del Consiglio Regionale e Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, e del sostegno del Comune di Corato.Il Primo Premio, intitolato al Dott. Renato Laserra, per la sezione pittura, è stato assegnato a Stefania Antelmi, giovane artista Coratina con l'opera "Autoritratto".Secondo Premio, intitolato a Chiara Clemente e Attilio Mastromauro, assegnato a Luigina Piombino con "E... Fu Musica". Terzo Premio, intitolato al Prof. Felice Tarantini, Saverio Maggio con l'opera "La Cura".Il Quarto Premio, intitolato a Mimì Torelli e Maddalena Povia, è stato aggiudicato da Flavia Roselli con "Modernità Liquida", Quinto Premio, intitolato al Not. Vittorio Fabbri, per Giuseppe Ghiro con "Schiena di Nudo" e Sesto Premio, intitolato a Mariangela Mosca, assegnato a Marco Carrieri con "The Tourist".Per quanto riguarda la sezione Grafica e Illustrazione, il Primo Premio intitolato alla Prof.ssa Chiara Simeone è stato vinto da Tonia Roselli con l'opera "Ophelia".La mostra è allestita presso l'ex Convento San Benedetto in Via San Benedetto e sarà aperta tutti i giorni fino al 30 agosto la mattina dalle 10 alle 12 e la sera dalle 19 alle 23. L'accesso è consentito esibendo il Green Pass all'ingresso.