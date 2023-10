Open, torna la sartoria sociale "MySBAG"

L'appuntamento oggi in Via Sonnino 11, alle ore 19:00

La sartoria sociale MySbag sta per iniziare un nuovo capitolo grazie alla nuova visione di "OPEN diffuso".MySBAG è un progetto finalizzato a favorire l'inclusione sociale e l'economia circolare attraverso la realizzazione di una sartoria sociale che mira a rispondere alla scarsa sensibilizzazione alle tematiche ambientali ed eco-sostenibili e il basso coinvolgimento di persone a rischio devianza e marginalitá.Le shopper "MySBAG" verranno fabbricate attraverso l'utilizzo di scarti pre-consumo del settore tessile e tramite stampa serigrafica eco-sostenibile già sperimentata e collaudata dalla nostra Associazione.Appuntamento quest'oggi in Via Sonnino 11, alle ore 19:00