Open e Forza Vitale: rinnovato il sodalizio per un altro anno

Per il mondo dell'impresa è un modello unico e innovativo di collaborazione tra privati e associazionismo. Per chi passa quotidianamente da Via Castel del Monte è ancora un motivo di curiosità. Per i tanti ragazzi e adulti che lo frequentano, è già un luogo di dibattito, studio, lavoro e opportunità.Parliamo delle attività dell'OPEN, l'associazione ospitata nei locali di una delle sedi dell'azienda coratina Forza Vitale che in questi giorni festeggiano il primo compleanno dopo l'intesa partita un anno fa e il suo rinnovo per altri 12 mesi siglato in questi giorni.Il sodalizio che vede un'associazione vivere "dentro un'azienda", atipico sia per il circondario che a livello nazionale, nasce dopo essere venuta meno la disponibilità dei locali comunali dell'ex Imbriani che ospitava fino allo scorso anno l'OPEN.Da lì il passo in avanti del Dr. Vito Cannillo, Amministratore di Forza Vitale Italia Srl che a dicembre del 2022 ha offerto un'area inutilizzata della sua azienda (in Via Castel del Monte 139) per accogliere la sede e le attività dell'associazione.Una circostanza come dicevamo, atipica, che in pochi mesi ha però prodotto occasioni e opportunità per la città di Corato e i comuni viciniori.Decine di dibattiti, convegni, eventi musicali, corsi e partnership con altre associazioni e concrete occasioni di lavoro per tanti ragazzi che hanno iniziato a vedere l'OPEN come un luogo in cui non solo poter studiare ma anche come uno spazio di ascolto e un trampolino di lancio per "restare a casa".Ultimi, solo per citare i progetti più recenti nati grazie al nuovo progetto Forza Vitale - OPEN (che rimanendo senza sede rischiava di compromettere i tanti progetti in corso e quelli da implementare), la sartoria sociale MySbag, la nascita di un'agenzia di comunicazione e lo sportello di ascolto psicologico PRIMO PASSO, realizzati insieme ad una fitta rete di partnership e progettualità."Siamo felici di proseguire questa armonica vita in comune" – ha dichiarato Vito Cannillo. "Abbiamo realizzato un progetto che stimola reciprocamente azienda e associazione, un terreno inesplorato che per me è però il futuro con occasioni di aggregazione e mutuo scambio di risorse, idee e intelligenze che, mantenendo la piena indipendenza di ciascuno, offre nuove prospettive sia al mondo delle aziende che al mondo dell'associazionismo e del volontariato"."Ringrazio nuovamente Vito Cannillo per questa opportunità che continuo a sperare diventi esempio per altre aziende e un piccolo-grande laboratorio e prototipo per mantenere le nostre migliore risorse in loco e fare della parola "rete" qualcosa di concreto e utile per la comunità". Così in chiusura del rinnovo dell'intesa, Roberto D'Introno, presidente di OPEN.L'invito infine da parte sia di Cannillo che di D'Introno è quello di venire a visitare l'OPEN e partecipare ai tanti eventi organizzati mensilmente e pubblicizzati sui canali social, per cogliere le opportunità offerte e dare liberamente i propri spunti per nuove attività, idee, visioni e prospettive.Instagram di Open: https://instagram.com/open_isopen?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==