L'autore Zaccaria Gallo in "Open" per presentare il suo libro "Pensel"

Zaccaria Gallo, con il suo ultimo romanzo "Penale", edito da Florestano, torna a Corato ospite presso "Open", sabato 18 novembre alle ore 19, nella sede di via Castel del Monte c.n. 139.Nato a Susa di Tunisi, Zaccaria Gallo è un medico chirurgo in pensione, appassionato di scrittura e lettura. Tanti i suoi lavori sinora prodotti: sette volumi di poesie, un volume di saggistica, due romanzi e racconti in numerose antologie. Collaborazioni a numerose riviste si accompagnano alla fondazione di diverse compagnie di letture ad alta voce, sceneggiature per il cinema ed il teatro.Della sua lunga carriera artistica, del suo ultimo lavoro e di molto altro si parlerà diffusamente durante la serata moderata da Mariagabriella Mattia, che dialogherà con l'autore, con letture e video a cura rispettivamente di Annetta Rutigliano e Damiana Angione. In "Pensel", Zaccaria Gallo riammaglia il passato remoto al passato prossimo di accadimenti terribili in una Parigi multitemporale.