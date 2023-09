Open, secondo appuntamento con il Festival del disegno "All Around"

Seconda data per il festival nazionale del disegno "AllAround".Promosso dalla cartiera Fabriano e organizzato nella nostra città dall'associazione Lo Scrigno delle Donne, in collaborazione con il Forum dei Giovani e Forza Vitale, il festival proseguirà tutti i sabati, dalle 16:00 alle 19:30, fino al 14 ottobre presso Open.L'atmosfera è giocosa e allegra, numerosa la partecipazione, soprattutto dei più piccoli. La creatività si sprigiona nei disegni che i partecipanti hanno composto, grazie al supporto e alla guida dei volontari e dell'illustratore presenti. Soddisfazione espressa dalla presidente de Lo Scrigno delle Donne. È un'ottima occasione per dar sfogo alla propria vena artistica e mettere in gioco le proprie abilità attraverso il disegno.Prossimo appuntamento dunque sabato prossimo. Per partecipare è necessario contattare l'associazione.