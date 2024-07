A Corato è tutto pronto per la quarta edizione di Serotonina

Tutto pronto per la quarta edizione di Serotonina, il festival di teatro contemporaneo organizzato da Teatro Di. Versi in collaborazione con il Comune di Corato in programma dal 10 al 13 luglio 2024 con una formula rinnovata e inclusiva dedicata a giovani dai 14 ai 30 anni. Tra le novità di questa edizione, infatti, il Serotonina Lab, un campus formativo intensivo di quattro giorni rivolto a 30 ragazzi della città e provincia: i giovani selezionati saranno protagonisti attivi del festival, prendendo parte a workshop e attività guidate da professionisti di rilievo nazionale come Nunzio Gianfelice, happiness manager di Apuliasoft, e Felice Di Lernia – antropologo, esperto di scrittura autobiografica, formatore senior.In programma anche un laboratorio di "Strumenti Di Team Building E Problem Solving" con Luigia Marino, coach certificata, esperta in team building che apporterà un valore aggiunto in quanto permetterà l'acquisizione di skills, utili al lavoro in team, ormai necessarie in ogni contesto professionale e che la scuola spesso non insegna.Durante le giornate formative i gruppi di lavoro elaboreranno in team domande e proposte risolutive da sottoporre nei talks serali con Alessandro Sahebi" – giornalista e scrittore esperto di lavoro.In attesa di svelare il programma definitivo dell'edizione 2024 di SEROTONINA, il festival si conferma un appuntamento che ha l'obiettivo di avvicinare il teatro alle periferie e ai giovani, offrendo un'esperienza unica e formativa. I luoghi in cui si svolgerà Serotonina sono: Palazzo Gioia, Teatri Di.versi e l'Istituto Scolastico N. Fornelli. Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 5 luglio. Per candidarsi, si può inviare una mail a info@teatridiversi.it, allegando una lettera motivazionale.