A Corato due nuovi premi al Concorso Euterpe “Best Music School”

Due nuovi prestigiosi riconoscimenti arricchiranno l'edizione 2025 del Concorso Euterpe "Best Music School", che prenderà ufficialmente il via il 14 maggio a Corato, nella cornice dell'Astoria Palace. La manifestazione, giunta alla sua 24esima edizione e alla quale parteciperanno oltre 600 giovani musicisti provenienti da ogni parte d'Italia, celebra quest'anno la memoria di due figure indimenticate del panorama musicale pugliese: il cardiologo e pianista Nino Leone e la pianista e clavicembalista Margherita Porfido.



In collaborazione con la famiglia Leone, nasce il premio "Euterpe Best Piano Player", destinato al miglior pianista del concorso. Il riconoscimento consiste in una borsa di studio da 150 euro e una targa commemorativa, con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nell'esecuzione pianistica e onorare l'eredità musicale del dottor Leone.



Il secondo riconoscimento, il "Premio Baroque Euterpe", è pensato per valorizzare l'esecuzione del repertorio barocco. Sarà assegnato alla migliore interpretazione di un brano del periodo barocco, sia da parte di un solista sia di un gruppo da camera, nel ricordo della profonda dedizione di Margherita Porfido alla musica antica.



Entrambi i premi saranno consegnati nel corso di un concerto commemorativo che si terrà entro la fine dell'anno, offrendo non solo un'occasione di celebrazione musicale, ma anche un momento di condivisione del ricordo e dell'ispirazione lasciata dai due artisti.



A confermare il valore e la serietà del Concorso è la presenza di una giuria di assoluto prestigio, composta da musicisti, docenti e compositori di rilievo nazionale. A presiederla sarà il M° Giuseppe Domenico Binetti, pianista, compositore e direttore di coro. Accanto a lui, il fondatore e direttore artistico del concorso, Francesco De Santis, pianista e compositore.



Completano la commissione:

Giovanna Valente, pianista di lunga esperienza e già docente al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari;

Francesco Scagliola, direttore del Dipartimento di Musica Elettronica dello stesso Conservatorio;

Vito Vilardi, chitarrista e docente all'IC "Palazzo – Salinari" di Montescaglioso;

Daniele Miatto, violoncellista e docente al Conservatorio di Foggia;

Luca Lorusso, percussionista attivo presso la SMIM "Fieramosca" di Barletta;

Pietro Vigliarolo, violinista e docente alla SMIM "Bovio" di Foggia, già vincitore del premio "Euterpe Best Music Teacher";

Pino Minafra, trombettista, compositore e ideatore del Talos Festival;

Vincenzo Mazzone, percussionista e docente al Conservatorio "N. Rota" di Monopoli.

Il ruolo di pianista accompagnatore ufficiale sarà ricoperto dal maestro Emanuele Petruzzella, ulteriore garanzia di qualità e professionalità.



«Con questa edizione, il Concorso Euterpe non solo rinnova il suo impegno nel promuovere giovani talenti, ma si fa anche custode di una memoria musicale che continua a ispirare nuove generazioni» commenta il maestro Francesco De Santis, direttore artistico della manifestazione.