Parte il progetto "Back to the future" nelle scuole superiori di Corato

In risposta al crescente bisogno di supporto psicologico da parte degli adolescenti, l'APS If In Apulia con lo Sportello disi impegna in un'opera di sensibilizzazione e prevenzione sui temi legati al benessere psicologico dei più giovani, oltre che di promozione dei servizi di salute mentale presenti sul territorio. L'iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con i quattro istituti superiori secondari della città di Corato, co-finanziata dagli assessorati delle Politiche sociali e della scuola dele patrocinata dall'Ordine degli Psicologi, l'Ufficio del Garante dei Diritti dei Minori della Regione Puglia e dal Forum dei Giovani.Il progetto "", avrà inizio dal mese di febbraio e vedrà la sua conclusione entro la fine del mese di Maggio, vede come suoi destinatari gli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni, studenti delle 4 scuole superiori del comune di Corato.Il progetto ha come fine l'orientamento e la promozione del benessere psicologico negli adolescenti, oltre che la prevenzione di possibili situazioni a rischio.Più specificatamente, si vorrebbe stimolare negli studenti una riflessione sui vissuti legati al periodo pandemico ma anche alle problematiche quotidiane, cercando di far emergere una visione positiva del futuro che possa rivelarsi utile ai ragazzi per orientarli verso una progettualità concreta e costruttiva del proprio avvenire.Ulteriori finalità sono inoltre quelle legate alla sensibilizzazione su temi psicologici strettamente legati alla fase adolescenziale oltre ad orientare ed informare sui servizi di salute mentale. Per raggiungere tali obiettivi, nei mesi di Aprile e Maggio verranno organizzati degli incontri aperti alla cittadinanza con i professionisti ed i servizi territoriali.Gli incontri si terranno presso la sede dello Sportello di sostegno ed orientamento psicologico Primo passo in Via Monte San Michele, 13, Corato.Per ricevere informazioni e per accedere allo Sportello di sostegno e orientamento psicologico Primo passo, potete contattare la realtà tramite whatsapp al numero 3273683529, inviando una mail a sportelloprimopasso@gmail.com tramite Facebook (sportelloprimopasso) o Instagram: _primopasso