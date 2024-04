A Corato il 22 e il 23 giugno torna il Korcomics

II "", attesodi, ha annunciato le nuove date per il 2024: ile il. Quest'anno il Festival sarà caratterizzato da una rinnovata vitalità, con il patrocinio del Comune di Corato -Assessorato alle Politiche Giovanili, nella persona dell'avvocato Luisa Addario, ed il coinvolgimento attivo di diverse organizzazioni giovanili, commerciali e sociali del territorio.L'evento sarà non solo un'occasione diper gli amanti del fumetto e del gioco, ma assumerà le caratteristiche di. L'Assessorato alle Politiche Giovanili ha sottolineato l'importanza di iniziative come il "Korcomics" nel creare legami tra generazioni e stimolare la partecipazione attiva dei giovani in esperienze culturali e sociali.Con lala città si prepara a farsi promotrice di creatività e relazioni umane, nel solco della volontà manifestata dal Comune di Corato nella persona del Sindaco, Prof. Corrado De Benedittis. Grazie alla partecipazione dinamica di organizzazioni giovanili, commerciali e sociali, il "Korcomics" assumerà le caratteristiche di aggregatore di interessi e passioni, sostenendo la diversità e incoraggiando la collaborazione tra settori distinti della comunità. Cruciale il coinvolgimento di realtà giovanili nel plasmare il carattere inclusivo del Festival: workshop, laboratori e spazi dedicati alle nuove generazioni saranno parte integrante del programma. Parallelamente, il coinvolgimento di realtà commerciali renderà l'evento un'occasione per promuovere il tessuto economico locale. espositori ed aziende del settore avranno l'opportunità di presentare prodotti e servizi legati al mondo del fumetto e del gioco, creando una sinergia tra appassionati e operatori del territorio. Le realtà sociali, dal canto loro, daranno valore aggiunto all'iniziativa sensibilizzando sulle responsabilità civili e promuovendo iniziative solidali.e. Fra gli ospiti già confermati: i doppiatoriin arte Himorta - cosplayer di fama europea;, affermato youtuber e giocatore di Minecraft;, fumettista disegnatore di Dylan Dog; InnTale, progetto multimediale di divulgazione della cultura pop, geek e del gioco di ruolo ed altri ancora.L'organizzatrice del "Korcomics", nella persona di Mary Claretta Rubini, ha posto l'attenzione sulla sinergia tra le diverse realtà coinvolte, sottolineando come l'iniziativa rappresenti un modello di collaborazione che vada oltre le barriere settoriali, contribuendo al benessere dell'intera comunità. Biglietti disponibili su Vivaticket.