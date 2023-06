Korcomics I Edizione, i numeri di un successo travolgente

È giunta al termine la prima edizione del "Korcomics, festival del fumetto e del gioco", tenutasi nel Parco Comunale di Corato lo scorso 24 e 25 giugno.L'Associazione Video Italia Puglia e tutto lo staff del Korcomics si dichiarano entusiasti dei risultati raggiunti. Le parole dell'Editore: "stiamo ricevendo tanti feedback positivi da parte di tutti: pubblico, standisti, ospiti ed artisti. L'iniziativa ha superato le aspettative di molti, nonostante fosse una prima edizione. L'impegno, la dedizione e l'entusiasmo di tutta la squadra che ha lavorato per la buona riuscita dell'evento ha dato i suoi frutti. Sicuramente è questa la maggiore gratificazione per tutti noi. Il riscontro registrato ci dà l'entusiasmo giusto per iniziare, fin da ora, a pensare ad una seconda edizione".L'evento ha registrato flussi turistici inaspettati da oltre Regione: "Molti i visitatori giunti da fuori Corato e addirittura da fuori Puglia. L'analisi dei dati raccolti dal sistema di biglietteria automatica rileva, in termini percentuali, che circa il 30% del pubblico presente era costituito da coratini. Con orgoglio registriamo i seguenti altri risultati: sul totale dei visitatori circa il 45% è giunto dalla provincia di Bari e della BAT. Fra i comuni che meglio hanno risposto: Bari, Andria, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Ruvo di Puglia e Trani. In molti ci hanno raggiunto anche dal Salento e dalla Valle d'Itria: circa il 35%. Il restante 20% è da attribuirsi, con piacere, ad utenza proveniente da fuori Regione: dalla provincia di Caserta, di Benevento, di Napoli, di Avellino, di Potenza, di Matera e di Cosenza. Una menzione speciale per chi ha risposto al nostro invito dal centro e nord Italia (provincia di Roma, Campobasso, Latina, Monza, Bergamo) e, con nostro immenso stupore, anche dall'estero (Zurigo, Amburgo e Baviera)".L'auspicio, da parte dei promotori, è sicuramente quello di creare un appuntamento destinato a ripetersi nel tempo, anche se i costi di produzione risultano piuttosto elevati: l'afflusso registrato, vicino al sold-out se si considera la capienza massima consentita dalla location, non consente comunque il rientro della spesa sostenuta. Aggiunge l'Editore "un ringraziamento speciale va agli sponsor, al Comune di Corato - che ha patrocinato economicamente l'evento contribuendo così a ridurre il gap fra entrate e costi - ed ovviamente a tutto lo staff, in particolare a Caterina Rutigliano, collaboratrice storica della direzione artistica. Il clima disteso e sereno che si è respirato durante le due giornate, ci ripaga comunque di tutto lo sforzo e ci fa sperare in risultati futuri sempre migliori.".