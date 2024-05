Giuseppe Maldera: «Il nostro Caseificio sponsor d’eccellenza per l’evento Korcomics 2024»

Un modo per consolidare il legame col territorio attraverso l'attesa manifestazione dedicata al gioco e al fumetto

Il 22 e 23 giugno 2024 si terrà l'edizione annuale di Korcomics: l'attesissima manifestazione dedicata al mondo del gioco e del fumetto, presso la Villa Comunale di Corato.Quest'anno, un contributo speciale è stato offerto anche dal Caseificio Maldera, che ha deciso di sponsorizzare l'evento, consolidando il proprio legame con il territorio e con le sue espressioni culturali.L'evento richiama ogni anno un numero interessante di visitatori, attratti dalla possibilità di incontrare artisti di fama nazionale e internazionale, partecipare a masterclass e scoprire le ultime novità del settore.La presenza del Caseificio Maldera come sponsor ha aggiunto un ulteriore tocco di autenticità e tradizione locale, evidenziando l'importanza di sostenere le iniziative culturali del territorio.La scelta del Caseificio Maldera di sponsorizzare Korcomics non è casuale. L'azienda è da sempre attenta a promuovere e valorizzare il territorio, promuovendo eventi culturali che possano arricchire la comunità e attrarre visitatori.La partecipazione del Caseificio Maldera a Korcomics rappresenta un esempio di come le aziende locali possano contribuire attivamente alla crescita culturale e sociale del territorio.