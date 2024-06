Ottimi riscontri per il Korcomics 2024: cresce a Corato la cultura fumettistica e del gioco

9 foto Ottimi riscontri per il Korcomics 2024

Dopo due giorni di eventi entusiasmanti e di grande partecipazione, la seconda edizione delsi è conclusa con un successo clamoroso. Il festival, che ha visto riunirsi migliaia di appassionati di fumetti e cultura pop, si è svolto nella cornice del Parco Comunale di Corato, dal 22 al 23 giugno.Il tanto atteso festival del fumetto e del gioco, patrocinato dal Comune di Corato I Settore, guidato dal Dirigente Avv. Pippo Sciscioli, e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, sotto la guida dell'Avv. Luisa Addario, ha visto una partecipazione record, con migliaia di appassionati provenienti da diverse parti d'Italia. La città di Corato, rappresentata dal Sindaco Prof. Corrado De Benedittis, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel promuovere creatività e relazioni umane.Il Festival ha coinvolto una vasta e diversificata folla.. Le province di Taranto, Brindisi e Lecce hanno contribuito con un ulteriore 15%, mentre un 10% è arrivato da Foggia. Significativa anche la, con un 5% proveniente da Basilicata, Calabria, Lazio, Toscana, Marche, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.Il palco, cuore pulsante del Korcomics, ha visto alternarsi artisti di fama come Ke molti altri. Gli stand a tema, gli workshop, i giochi da tavolo, i meet and greet con gli artisti, i tornei di videogame e la gara Cosplay, condotta da Himorta, hanno offerto esperienze uniche e memorabili. Numerosi gli stand presenti, inclusi espositori giunti da fuori regione, che hanno presentato una vasta gamma di prodotti e servizi legati al mondo del fumetto e dei giochi. Per quanto attiene al mondo dell'editoria, l'organizzazione si è dichiarata particolarmente orgogliosa di essere riuscita ad ospitare cdel settore quali Re-belle, Manga Sempai e Feltrinelli Comics.Così l'organizzatrice Mary Claretta Rubini: «La seconda edizione ha superato le aspettative, confermando l'iniziativa come un punto di riferimento per gli appassionati del fumetto e del gioco. L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati dal pubblico rappresentano uno stimolo per il futuro. Il Korcomics si pone così in un'ottica di continuità e crescita, sostenendo la diversità e promuovendo la collaborazione tra i vari settori della comunità».