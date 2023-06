KorComics, Festival del Fumetto: ecco il programma ufficiale!

L'attesa sta per finire: mancano meno di due settimane alla prima edizione del KorComics, il Festival del Fumetto della città di Corato e sulle pagine social del Kor, è apparso il programma ufficiale della due giorni dedicata al mondo Nerd.La fiera, che si svolgerà all'interno del Parco Comunale di Corato, partirà sabato 24 giugno alle ore 15:00 e si chiuderà la sera successiva con il concerto dei Sud Sound System.Di seguito l'elenco completo di ospiti ed eventi:Sabato 24 Giugno: Apertura ore 15:00AREA PALCOMichele Pinto & Alex Zaum Talk - Il cinema delle meraviglie: Le storie del Marvel Cinematic Universe 16:00-17:00Roberta Maldera - PsyComics: dal disegno al cosplay, il potere terapeutico della mente creativa 17:00-17:30Giorgio Vanni Meet&greet 17:30-18:30Mario Milano Talk/workshop 18:30-19:30Giorgio Vanni Minilive 20:00-21:00AREA STANDDiscussione con Delitto A cura di Fatti di Sogni 16:00-18:00Workshop - Introduzione al disegno Manga Laboratorio di disegno Manga cura di Sara Torre e Momiji 17:00-18:00Workshop - Playforge Tutorial per armi, cosplay e Larp a cura di Scartoff 18:00-20:00Workshop - Inventare e disegnare un personaggio Laboratorio di disegno a cura di Mario Oscar Gabriele 18:30-19:30Domenica 25 Giugno Apertura Ore 11:00AREA PALCOLa Stravaganza - Grande Suite: Musiche delle più celebri sigle dei cartoons 11:00-12:00Zero O'Clock Esibizione Kpop 12:00-12:30Vincenzo Schettini La Fisica che ci piace 12:30-13:30Korcomics Cosplay Contest Gara Cosplay 15:30-16:30Flavio Aquilone Talk 16:30-17:30Korcomics Cosplay Contest Premiazione 17:30-18:00Alex Polidori Talk 19:00-20:30Sud Sound System Live 21:00 - 23:00AREA STANDCaccia al Tesoro - Caccia al tesoro a tema "Harry Potter" a cura di Fatti di Sogni 11:00-17:00Vincenzo Schettini Meet&greet 13:30-15:00Workshop - Introduzione al disegno Manga Laboratorio di disegno Manga cura di Sara Torre e Momiji 15:00-16:00Flavio Aquilone Meet&greet 18:00-19:30Workshop - Il mio superpotereLaboratorio di riuso creativo a tema supereroi a cura di Scartoff 18:00-20:00Alex Polidori Meet&Greet 20:30-21:30PER TUTTI E DUE I GIORNI:INTRATTENIMENTO STORICO-MEDIOEVALE Tiro con l'arco a cura di Compagnia ImpuratusLA ROULOTTE DEL CARTOMANTE TOBAR a cura di Bruum EscapeRADUNIRaduno "Star Wars" a cura di Apulian Force Knights Raduno "Stranger Things" a cura di Apulia Cosplay "Cosplayer spaiati come i calzini" a cura di OtakuAREA KIDSWorkshop - Inventare e disegnare un personaggio Laboratorio di disegno a cura di Mario Oscar GabrieleScherma olimpica a cura di Le tre armi Fencing AcademyBLASTER CHALLENGEa cura di Blaster ItalyAREA VIDEOGAMESa cura di Videogames Generation a cura di Pokemon MillenniumAREA ASSOCIAZIONI - GIOCHI DA TAVOLOa cura di Ass. Ludovico Tedonea cura di Ricreapuliaa cura di Monkey Cardsa cura di Dadi&Meeple SocietyKORCOMICS ARTIST ALLEY: FIRMACOPIE ARTISTIACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI FOGGIAALESSANDRO AMORUSOALICE PLAZZOARIANNA READAVID MESSINADAVIDE COIFRANCESCA RISOLDIGIORGIO PONTRELLILUNA MONTATOREMARINA MUNDOMARIO MILANOMARIO OSCAR GABRIELEPIETRANTONIO BRUNO