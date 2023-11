KorComics lancia il suo Corso di Fumetto: ecco KorLab!

La Fiera del Fumetto di Corato KorComics, con il patrocinio del Comune di Corato e l'Assessorato alle Politiche Giovanili, lancia Kor Lab, corso di fumetto al Via Martedì 5 dicembre.A tenere le lezioni, due disegnatori e fumettisti di fama nazionale e non solo: si tratta dei coratini Mario Oscar Gabriele e Francesco Varesano.Il corso avrà una durata di sedici ore totali, suddivise in 8 lezioni da due ore, con due incontri settimanali. Suddette lezioni saranno aperte ai ragazzi dai dodici ai sedici anni e avranno un costo complessivo di 20€. Nella quota di iscrizione è compreso anche il materiale didattico che sarà fornito dagli organizzatori.Nel corso, i ragazzi impareranno a disegnare un carattere, sia esso di fantasia o reale, studiandone le espressioni ed i movimenti, per dare dinamismo agli sketches. Successivamente si approfondiranno temi quali la caratterizzazione del personaggio e l'impostazione di una tavola a fumetti.Le lezioni, partiranno dunque il 5 dicembre e si svolgeranno all'interno degli uffici di Porta Futuro, in Viale Ettore Fieramosca 169.Per info e iscrizioni contatta su WhatsApp il 3312078952.