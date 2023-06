KorComics, successo clamoroso per la prima giornata, del Festival del Fumetto e del Gioco

Il "Day One" del KorComics è stato un successo. Grande affluenza di pubblico per il battesimo di fuoco del Festival del fumetto interamente made in Corato, nonostante il tempo incerto: quasi 2000 persone infatti hanno varcato i cancelli del Parco Comunale di Corato, che dalle 15:00 alle 22:00 si è trasformato nel polo nerd del nord barese.Decine di stand, forniti di ogni meraviglia, sono stati presi d'assalto sin dalle prime ore del pomeriggio da cosplayer, fan incalliti o semplici curiosi, che hanno potuto anche sperimentare le varie attività ludico-sportive disponibili, come tiro con l'arco o scherma, o imparare le regole di giochi da tavolo e giochi di carte, come Yu-Gi-Oh.Sul grande palco allestito poi, spazio ad interessantissimi talk e workshop, che hanno visto coinvolti fumettisti, scrittori e personaggi del settore. Mentre le ore passavano e la villa pullulava sempre più di meravigliosi cosplay, nonostante l'incombenza sempre presente di un temporale, cresceva l'hype per il concerto di Giorgio Vanni, autore tra i più popolari in Italia di sigle cartoon (da Pokémon a Yu-Gi-Oh, da Dragonball a Naruto).Il cantautore milanese, main eventi del primo giorno del KorComics, ha fatto cantare, ballare e saltare una Villa gremita come non capitava da anni, tra una sigla e l'altra del suo vastissimo repertorio. La pioggia sul finire del concerto è stata poi il battesimo simbolico di una giornata da ricordare.Gli appuntamenti con il KorComics però sono appena cominciati! Questa mattina, a partire dalle ore 11:00, cancelli di nuovo aperti, per poter godere degli stand e degli ospiti davvero importanti: tra gli altri ci saranno infatti il prof. Vincenzo Schettini, i doppiatori Flavio Aquilone e Alex Polidori ed i Sud Sound System, che chiuderanno nella maniera più festosa e scatenata possibile la prima edizione del Kor.La creatura fortemente voluta e finanziata dal patron di Radio Italia Anni 60 Mary Claretta Rubini, con il patrocinio ed il supporto del Comune di Corato, è sì neonata, ma promette già grandi, grandissime cose.