A Corato la messa in onore della Madonna di Coromoto, patrona del Venezuela

La messa in onore della Madonna di Coromoto, patrona del Venezuela, si è tenuta domenica 15 settembre a Corato, nella chiesa Matrice SS Maggiore.Gli organizzatori Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza ringraziano vivamente tutta la comunità italovenezuelana e coratina, in modo speciale il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, presente anche alla cerimonia.Durante la celebrazioni tutti i presenti hanno pregato per la pace in Venezuela.