Corato un ponte di fede e speranza per il Venezuela

Preghiera solenne in Matrice in onore dei futuri santi Dr. Josè Gregorio Hernandez e Madre Carmen Rendiles

Corato - domenica 19 ottobre 2025 15.15
Si è svolta ieri sera, sabato 18 Ottobre, alle ore 19:00, presso la Chiesa Matrice SS Maria Maggiore di Corato, una toccante Messa di preghiera in onore dei beati venezuelani Dr. Josè Gregorio Hernandez e Madre Carmen Rendiles, in attesa della loro canonizzazione che si e' tenuta in Vaticano proprio oggi, Domenica 19 Ottobre.
La cerimonia solenne ha visto una numerosa partecipazione della comunità coratina, radunata per celebrare le due figure che diverranno i primi santi del Venezuela.
Gli organizzatori dell'evento, Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza, hanno espresso il loro sentito ringraziamento a tutti i presenti e, in modo speciale, al Sindaco di Corato, Prof. Corrado De Benedittis, come di consueto vicino e partecipe alla cerimonia.
Un momento di intensa commozione e unità si è vissuto durante le preghiere, che sono state elevate non solo per i due futuri santi, ma anche per la pace in Venezuela e nel mondo intero.
Un'invocazione particolare è stata dedicata alla liberazione di tutti i prigionieri politici, vittime del regime venezuelano di Nicolas Maduro.
L'evento ha così trasformato la chiesa Matrice in un luogo di profonda solidarietà internazionale e di fervente speranza per la libertà e la riconciliazione del popolo venezuelano.
  • Centro Italo Venezuelano
  • Venezuela
