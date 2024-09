A Corato musica e letteratura per dire: “basta alla guerra”

Una serata dedicata alla, quella che si è tenuta ieri sera ae che ha visto protagonista la musica e la letteratura impegnate a dire "". L'importanza dell'evento e della pace è stato sottolineato anche dal presidente dell'di Corato,Ad affrontare il tema dal punto di vista letterario, alle 19.30, è stata, azione non violenta, saggista e ricercatrice Uniba, che con il suo libro dal titolo: "" si è soffermata sull'analisi del "Pensiero e dell'azione non violenta: costruire insieme un futuro di pace".Poi spazio alla musica con le esibizioni degli allievi e musicisti del laboratorio musicale "" diSul palco una carrellata di canzoni che, negli anni, sono diventate simbolo di pace e di protesta contro ogni forma di guerra o di azione violenta. Così: "Generale", "La guerra di Piero" e "Auschwitz" hanno raccontato le atrocità della guerra e hanno fatto riflettere sull'importanza della pace.A dare voce a tutto questo sono stati:ALLE CHITARRE e BASSO:• Virtuosismo e modernità nelle corde del Maestro NICO ACQUAVIVA• Custode delle Radici Americane, elegante e iconico, il Maestro ROCCO MASTROLIA• Una chiave di basso che traduce Sostegno ed equilibrio del ponte Asincrono, ANDREADI BARIALLE PERCUSSIONI:Il cuore ritmico e pulsante del Maestro ENZO FALCOAL SAX:Espressione musicale intensa e personale del Maestro GIANNI BINETTIALLE VOCI:Timbro inconfondibile, personalità autentica e grinta emotiva.Una delle voci più iconiche della scena musicale pugliese e italiana, SAVIO VURCHIOLa fluidità magica e le armonie intense e commovent di MANUELA LORUSSOLe vette sonore e ricercate di AMANDA CARELLALa coralità sorridente di CLAUDIA ANDRIOLOLa freschezza e l'entusiasmo di FRANCESCA RUMMA e GIOIA SQUEOe della preziosa ed eclettica, giullare alla corte di Re Zaga: MARIA LUISA PISTILLOI musicisti e cantanti hanno ricordato, con le loro esibizioni, come molte canzoni siano state scritte per contrastare la guerra e come queste ultime rappresentino una vera e propria forma di protesta che ha radici profonde nella storia dell'umanità.Con il loro excursus hanno ricordato le canzoni popolari che accompagnavano i soldati durante le guerre mondiali, passando per quelle di protesta contro la guerra del Vietnam, fino alle canzoni contro le guerre contemporanee. Tutto per un unico messaggio che grida: "