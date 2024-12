I bambini in marcia per la pace: il messaggio di speranza dai più piccoli

In un periodo storico segnato da conflitti e tensioni globali, la scuola dell'Infanzia Polivalente Belvedere e Tattoli De Gasperi di Corato ha lanciato un forte messaggio di pace attraverso una marcia simbolica. L'iniziativa, che ha coinvolto bambini dai 3 ai 5 anni, si è tenuta ieri pomeriggio, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Maria Grazia De Simone, dalla maestra referente Rosanna Lastella e dall'intero corpo docente.L'obiettivo della manifestazione è stato quello di sensibilizzare i più piccoli al valore della pace e al ripudio della guerra, perché soprattutto i bambini, nella loro semplicità, possono essere portatori di messaggi importanti. Per preparare i piccoli partecipanti a una tematica così delicata, i docenti hanno organizzato momenti di riflessione in classe, accompagnati da canti e attività creative.La marcia è partita alle ore 16:00 da via Lago dei Viti. Il percorso, lungo circa due chilometri, si è concluso davanti alla chiesa dell'Incoronata, dove si è tenuto un breve momento di raccoglimento collettivo. I bambini, accompagnati dai genitori e dagli insegnanti, hanno sfilato con cartelloni colorati, disegni e slogan dedicati alla pace.La manifestazione ha coinvolto non solo il mondo scolastico, ma ha anche attirato l'attenzione della comunità locale, dimostrando come la sensibilizzazione sui temi della pace possa essere un'esperienza condivisa. La speranza è quella di costituire un mondo migliore, cominciando proprio dai bambini e dai valori che imparano fin da piccoli.