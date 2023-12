Marcia della pace e della fraternità ad Assisi

Nella Giornata Internazionale dei Diritti Umani, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948-2023)una nuova marcia della pace e della fraternità per fermare le stragi. Riprendere in mano la bussola dei diritti umaniIl Comune di Corato è presente ancora una volta con gruppo formato da studenti, docenti, famiglie e il Sindaco Corrado De Benedittis .Le scuole secondarie di secondo grado sono tutte rappresentate, con una presenza massiccia dei ragazzi del Liceo artistico Federico II.Il programma prevedeva alle ore 10.00 Incontro di riflessione e proposta (Domus Pacis, Assisi, Santa Maria degli Angeli) sulla tragedia palestinese con relatori presenti e altri collegati da GerusalemmeSuccessivamente alle 14.30 Marcia della Pace e della Fraternità da Santa Maria degli Angeli poi la conclusione in Piazza San Francesco con la Messa nella Basilica Inferiore di San Francesco