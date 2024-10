Anche Corato aderisce alla: "Giornata di mobilitazione nazionale contro tutte le guerre"

La guerra, che avevamo rimosso dalle nostre ottimistiche e sprovvedute visioni del mondo, è tornata a minacciare la nostra vita e, soprattutto, a farci prendere coscienza che non aveva mai smesso di minacciare altre vite, quelle di milioni di persone, che abbiamo ignorato semplicemente perché lontane dai nostri occhi. Ora che si è avvicinata a noi, la guerra ha riavvicinato queste persone ai nostri cuori, unendoci in un unico destino.Mentre continuano le guerre a Gaza, in Ucraina, in Libano, in Sudan e in tante altre parti del mondo,, in 7 città italiane (), numerose organizzazioni della società civile, su iniziativa della Fondazione Perugia-Assisi, daranno vita ad una Giornata di mobilitazione nazionale contro tutte le guerre, promossa da reti pacifiste laiche e cristiane.Con lo slogan: "la Scuola italiana, così come ildi Corato, in quanto presidio dei valori della Carta Costituzionale, ripudia la guerra in ogni sua manifestazione e incoraggia ogni iniziativa volta a promuovere la Pace tra i popoli e le nazioni.A tal fine, il Liceo Artistico «Federico II, Stupor mundi» aderisce idealmente e concretamente all'iniziativa, infatti, un gruppo di 40 dei suoi studenti, in modo autonomo e spontaneo, parteciperà al corteo di Bari per portare con entusiasmo, carico di vitalità e speranza per un mondo migliore, il suo impegno incondizionato per la Pace.Accompagnerà gli studenti una delegazione formata dal sindaco di Corato,e due professori del Liceo Artistico «Federico II, Stupor mundi»,ed"Occorre essere consapevoli che la ricerca della pace non può limitarsi alla denuncia della guerra o del male in generale se non si cerca e non si costruisce il bene. Perché la Pace non sia solo una speranza che si oppone alla realtà della guerra, occorre sensibilizzare soprattutto i giovani a farsi "inventori di pace" contro l'illusione della guerra come inevitabile soluzione dei conflitti".Il sindaco di Corato prof. Corrado De BenedittisI docenti proff. Mariella Capobianco ed Eliseo TamboneGli studenti e le studentesse del Liceo Artistico "Federico II, Stupor mundi"