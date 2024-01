La Pace oggi tra conflitti e intelligenza artificiale

L'arciconfraternita del Sacro Monte di Pietà organizza un incontro di riflessione sulla Pace con il presidente nazionale di Pax Christi Mons. Giovanni Ricchiuti nella Chiesa dei Cappuccini alle ore 18.45.S.E. Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti. Nato a Bisceglie il 1 agosto 1948, è stato ordinato presbitero il 9 settembre 1972 per l'imposizione delle mani dell'allora Arcivescovo Mons. Giuseppe Carta.Relativamente alla sua biografia, va ricordato che fu eletto Arcivescovo di Acerenza il 27 luglio 2005, consacrato l'8 ottobre 2005, trasferito ad Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti il 15 ottobre 2013, ha fatto l'ingresso in diocesi il 4 gennaio 2014. E' Segretario della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione "Pax Christi", Delegato della Commissione Regionale per la Famiglia e la Vita e per la Pastorale giovanile.