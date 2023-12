Marcia della Pace di Assisi, Corato risponde "presente" con una nutrita delegazione

Il Sindaco di Corato Corrado De Benedittis, insieme a una delegazione composta dal presidente della Commissione Consiliare Cultura Eliseo Tambone, da studenti e docenti delle scuole superiori cittadine ha partecipato al convegno e alla Marcia per la Pace, in Assisi.Ricade, ieri 10 dicembre 2023, il 75⁰ anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni unite.L'evento è stato promosso dagli Enti locali per la Pace, a cui il Comune di Corato ha aderito. La delegazione di Corato è stata tra le più numerose e giovanili.Al centro, la questione palestinese e la gravissima crisi in corso, che vede la Striscia di Gaza travolta da un'inaccettabile aggressione militare. «Essere sensibili ai diritti degli altri, degli oppressi, quando i propri non sono messi in discussione e soprattutto quando l'ortodossia mediatica occidentale è vergognosamente schierata dalla parte dei più forti, è impresa coraggiosa e doverosa, da parte di chi ancora crede nella giustizia. Siamo qui con una rappresentanza di studenti e studentesse dellesecondarie di secondo grado di Corato perché la lotta per la pace è l'unica lotta che salva l'umanità dalla barbarie e della sua distruzione - dichiara il Consigliere comunale Prof. Eliseo Tambone».«È necessario rilanciare il Movimento pacifista - sostiene il Sindaco De Benedittis - per fermare l'avanzata materiale, sociale e culturale dellaguerra. Siamo a un momento di svolta, in cui è importante favorire il passaggio del testimone alle più giovani generazioni. Negli ultimi trent'anni, con l'avanzata delle politiche neoliberiste, ha ripreso quota la parallela legittimazione della guerra, anche a livellopedagogico e sociale. Serve una ricucitura narrativa, che restituisca ai giovani e alle giovaniil diritto di uscire dalla rassegnazione per cui nulla può cambiare e dall'isolamento determinato dallo smantellamento del movimentismo. È urgente recuperare la consapevolezza che la mobilitazione collettiva può rilanciare un mondo che rimetta al centro i diritti e la dignità delle persone."