"Israele e Palestina, una pace possibile?" Mercoledì la conferenza presso la Sacra Famiglia

Mercoledì 8 novembre, alle ore 19, presso la parrocchia Sacra Famiglia di Corato, si svolgerà l'incontro da titolo "Israele e Palestina: una pace possibile?".Ricca di nomi è la platea che interverrà per questa iniziativa, che verrà introdotta dal prof. Pasquale Menduni, docente di filosofia e storia, a cui seguirà l'intervento di Paolo Farina, dirigente scolastico e testimone. Ci saranno poi gli interventi di Gianni Magistro, operatore umanitario, Pietro Pasculli, ricercatore in Scienze Politiche e attivista dell' ISM( International solidarity movement) organizzazione che lavora e opera proprio in Palestina, Valeria Ricchiuti e Lucrezia Mazzilli, attiviste di Amnesty International della sezione di Bisceglie.Sono previsti i saluti istituzionali di Corrado DeBenedittis, don Angelo Cassano, referente Libera Puglia e Francesca Maiullari, referente del Coordinamento Provinciale BARI-BAT di Libera Contro le Mafie. L'incontro è promosso dal Comitato per la pace Corato e da tutte le associazioni che ne fanno parte e patrocinato dal Comune di Corato.La cittadinanza è invitata.