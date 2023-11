Giornata Mondiale Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi marcia della pace

Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza , il Comune di Corato aderisce all'iniziativa di Kuziba Teatro "Abbiamo diritto alla Pace".A partire dalle 17:00 una "Piccola Marcia per la Pace" partirà da Piazza Vittorio Emanuele e proseguirà lungo Corso Garibaldi e Corso Mazzini e terminerà in Piazza Cersare Battisti con un grande girotondo della Pace.L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Teatri Di.versi, Ecoteca Lab APS, Lavorare Stanca, libreria I piccoli CHI.La giornata Internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si celebra il 20 novembre, 34* anniversario dall'approvazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti di tutto il mondo;