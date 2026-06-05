A Corato un monumento in ricordo delle vittime del disastro ferroviario del 12 luglio 2016

Il Presidente del Comitato "12 Giugno – Lavoro, Dovere e Volontariato", Sig. Cosimo Semeraro, rende noto che il Comune di Corato ha accolto il monumento commemorativo dedicato alle vittime del tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 tra Andria e Corato, uno dei tredici monumenti realizzati con caratteristiche uniformi per onorare la memoria delle persone tragicamente scomparse.Con apposita comunicazione indirizzata all'Ufficio di Gabinetto del Comune di Corato, il Presidente ha cortesemente richiesto che vengano informati i familiari delle vittime e che il Sindaco, Corrado Nicola De Benedittis, partecipi alla cerimonia commemorativa che si terrà presso il Cimitero di Corato il giorno 5 giugno, con arrivo previsto entro le ore 16:00, al fine di rendere omaggio ai concittadini che hanno perso la vita.È stata inoltre avanzata all'Amministrazione Comunale la richiesta di valutare la deposizione di una corona a nome del Comune, quale segno di rispetto, vicinanza e partecipazione al ricordo delle vittime.Alla cerimonia prenderà parte anche l'Associazione Anna Aloysi – Disastro Ferroviario Andria-Corato 12 luglio 2016, da anni impegnata nella tutela della memoria delle vittime e nella promozione della cultura della sicurezza.Nel manifesto commemorativo è altresì ricordata Maria Aloysi, vittima del tragico disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016, il cui ricordo continua a rappresentare un importante simbolo di memoria collettiva, responsabilità civile e impegno per la sicurezza.