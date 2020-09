Accogliamo l'appello di Vito Bovino: siamo disposti a condurre il confronto tra i candidati sindaco

Non possiamo rimanere silenti dinanzi ad un invito, anzi ad un appello, rivolto principalmente agli organi di informazione, ai direttori delle testate locali, ai giornalisti (terze persone, cit.) di essere promotori di un incontro/confronto tra i quattro aspiranti sindaci della città di Corato.Prima ancora che ce lo chiedesse Vito Bovino pubblicamente attraverso una nota avevamo valutato in maniera seria di essere promotori noi stessi di un confronto tra i candidati alla carica di primo cittadino. Diversamente dallo scorso anno, quando i confronti erano all'ordine del giorno, anzi addirittura inflazionati (e mai moderati da giornalisti, è appena il caso di farlo notare), quest'anno non c'è nessuno di buona volontà che voglia prendersi la briga di mettersi ad organizzare il confronto. Non c'è biasimo. Le restrizioni legate all'emergenza sanitaria rendono particolarmente complesso, ed anche oneroso, l'allestimento di un confronto di piazza o comunque dinanzi ad un pubblico.Ma non potevamo rimanere in silenzio dinanzi all'invito/provocazione di Vito Bovino a farci promotori dell'incontro. E così, appena 2 minuti dopo la diffusione della nota ho ritenuto di rispondere all'appello manifestando la mia totale disponibilità ad essere moderatore dell'incontro. C'è tanto di cui parlare, tante domande che vorrei formulare, tante risposte che vorrei ricevere.Non soltanto accolgo la proposta di Bovino ma rilancio. A tutti i candidati, ai loro sostenitori, a tutti i promotori dei loro comitati elettorali: date una prova di unità e insieme provate ad allestire la location e tutto ciò che occorre per svolgere il confronto in maniera sicura e secondo le disposizioni anticovid. Se l'obiettivo è quello di fornire ai cittadini una visione più chiara, una informazione più dettagliata e utile ad esprimere un voto che sia il più consapevole possibile, non sarà difficile unire le forze (anche economiche) per realizzare questo pubblico incontro.CoratoViva c'è, il sottoscritto in qualità di direttore di tutto il network Viva si mette a disposizione in maniera del tutto gratuita per condurre il confronto.Attendo una risposta dai singoli candidati.