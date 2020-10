Speciale Amministrative 2020, lo spoglio in tempo reale

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre i coratini sono stati chiamati alle urne per il turno di ballottaggio per eleggere il proprio candidato sindaco.Al primo turno, del 20 e 21 settembre, si è registrata una affluenza del 68.6% degli aventi diritto al voto, pari a 29751 elettori.Segue l'aggiornamento in diretta dello spoglio.***Ore 15.44 - 9695 schede scrutinate: 6375 voti per Corrado de Benedittis, 3620 per Luigi Perrone. Ormai i dati sembrano parlare chiaro sulla decisione degli elettori.Ore 15.40 - Prosegue lo scrutinio nelle 44 sezioni, De Benedittis si attesta nettamente in vantaggio superando il 60% delle preferenze parziali.Sono 25.624 gli elettori che si sono recati ai seggi per eleggere il futuro sindaco di Corato fra Luigi Perrone e Corrado De Benedittis, pari al 59.1 % degli aventi diritto (43.353).Ore 15.33 - All'esterno del comitato di De Benedittis l'emozione è palpabile e si inizia a festeggiare alla luce dei parziali. Volti tesi fra i sostenitori giunti al comitato di Perrone.Ore 15.30 - Sono 4333 le schede scrutinate. De Benedittis si attesta sui 2922 voti mentre sono 1711 le preferenze per Perrone.Ore 15.27 - Su 2975 schede già scrutinate, 2012 voti sono a favore di De Benedittis, 1168 per Perrone. Il vantaggio si attesta intorno al 60%Ore 15.25 - Primi dati dalle sezioni del plesso "Battisti", De Benedittis in vantaggio del 10%. Ottimismo all'esterno del comitato.Ore 15.19 - Primissime proiezioni dalle sezioni che hanno già avviato lo spoglio che vedono Corrado De Benedittis in vantaggio.Ore 15.15 - Fibrillazione all'esterno dei comitati dei due candidati sindaci Luigi Perrone e Corrado De Benedittis, in attesa dei primi dati forniti dai rappresentanti di lista.