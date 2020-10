Perrone accetta il verdetto delle urne: «I cittadini si sono espressi»

In tre righe l'amarezza ma anche l'accettazione dell'inequivocabile risultato delle urne.Gino Perrone, il candidato sindaco del centrodestra, affida ai social network il commento dopo la pesante sconfitta che ha infranto il suo sogno di vestire per il terzo mandato la fascia tricolore.«I cittadini di Corato hanno espresso la loro preferenza: auguro al Sindaco eletto un buon lavoro!»Inevitabile anche il ringraziamento agli oltre novemila coratini che hanno barrato il suo nome sulla scheda elettorale: «Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto» ha scritto Perrone.Come la legge prevede, Perrone siederà tra i banchi del consiglio comunale come consigliere di opposizione.