Ballottaggio, apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale

Oggi, domenica 4 e domani lunedì 5 ottobre, a Corato si vota per il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative.Chi ha smarrito la tessera elettorale o ha esaurito gli spazi per l'apposizione del timbro e necessita di duplicato, può recarsi all'Ufficio Elettorale anche in questi due giorni di consultazioni.L'ufficio sarà aperto oggi, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e domani dalle ore 7,00 alle ore 15,00, effettuando orario continuato.