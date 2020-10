Ballottaggio, l'affluenza alle urne alle 19.00

Sono stati diffusi i dati circa l'affluenza alle urne alle ore 19.00 di questa prima giornata elettorale di ballottaggio a Corato. Finora si è recato alle urne il 33.7% dei 43.353 cittadini (21.123 uomini e 22.230 donne) aventi diritto al voto, pari a 14.629 votanti.Erano il 14.7% (6361 votanti) alla prima rilevazione delle ore 12.00 di quest'oggi.Al primo turno, alla stessa ora di domenica 20 settembre si registrò una affluenza pari al 36.49%, con 15.843 votanti.Si vota oggi, fino alle 23.00 e domani 5 ottobre dalle 7.00 alle 15.00 per eleggere il futuro sindaco della città.Ogni elettore potrà votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, munito di documento d'identità. In caso si necessiti di duplicato di tessera elettorale, gli uffici Demografici siti in Piazza Marconi (c/o Palazzo di Città) e via Gravina (c/o Comando Vigili Urbani) saranno aperti, con orario continuato, negli orari di apertura dei seggi.La prossima rilevazione sulle affluenze è prevista per le 23.00.Domani dopo le 15.00 si conoscerà il dato definitivo dei votanti e inizierà lo spoglio con aggiornamenti in diretta su CoratoViva.