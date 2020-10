Corato ha deciso, Corrado De Benedittis nuovo sindaco

A scrutinio in corso è ormai chiara la situazione

Mentre gli scrutini volgono al termine, la situazione sembra abbastanza delineata.Corrado De Benedittis è il futuro sindaco di Corato. Sostenuto da Rimettiamo in moto la Città, Partito Democratico, Italia in Comune, Demos Democrazia Solidale, Italia Viva, in tutte le sezioni già scrutinate ha prevalso con una percentuale che si attesta attorno al 60% su Luigi Perrone, candidato della coalizione di centrodestra, sostenuto da Corato nel Cuore, Forza Italia, Politica Partecipata, Direzione Corato, Cambiamo con Toti, Lega Salvini Puglia, Unione di Centro, Fratelli d Italia.Si attendono i dati ufficiali definitivi e le dichiarazioni dei due candidati.