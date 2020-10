Conclusa la prima giornata di ballottaggio, l'affluenza alle 23.00

Si conclude la prima giornata di ballottaggio che ha visto i coratini recarsi alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città.Stando alla rilevazione ufficiale delle 23.00, dei 43.353 cittadini (21.123 uomini e 22.230 donne) aventi diritto al voto, sono 19.545 gli elettori che hanno espresso il proprio voto, con una affluenza pari al 45.1% (era del 14.7% a mezzogiorno e 33.7% alle 19.00).Al primo turno, domenica 20 settembre, l'affluenza alle 23.00 è stata del 49.4%.I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 5 ottobre, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.Ogni elettore potrà votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, munito di documento d'identità. In caso si necessiti di duplicato di tessera elettorale, gli uffici Demografici siti in Piazza Marconi e via Gravina saranno aperti, con orario continuato, negli orari di apertura dei seggi.Domani dopo le 15.00 si conoscerà il dato definitivo dei votanti e inizierà lo spoglio con aggiornamenti in diretta su CoratoViva.