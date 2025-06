AdMarcone firma l'estate 2025: due nuove scenografie spettacolari sul litorale pugliese

A Barletta, volti giganti e stile urban

L'estate 2025 si apre con due progetti d'impatto firmati AdMarcone, che continua a lasciare il segno nel panorama della scenografia artistica per eventi e locali. Due nuove location – Plaza Bay a Barletta e Kulto Beach a Savelletri – si vestono di nuove atmosfere grazie alle creazioni in EPS per esterni, capaci di trasformare spazi in veri e propri mondi scenici.Al Plaza Bay, AdMarcone ha installato tre volti monumentali, alti 2,5 metri, scolpiti in alto rilievo e rifiniti con un elegante effetto Carbon Black. Le sculture, progettate per resistere all'esterno, aggiungono un'identità forte e immersiva all'intera location. Non solo decorazioni, ma icone visive capaci di raccontare un'estetica contemporanea e sorprendente.Poco più a sud, sul lungomare di Savelletri, la scena è dominata da un'imponente scultura 3D effetto roccia alta 4,5 metri, realizzata per il noto locale Kulto Beach. Il volto scolpito, maestoso e iperrealistico, accoglierà il pubblico con un impatto visivo mozzafiato, diventando il simbolo della notte estiva sotto le stelle. Un'opera che stupisce non solo per la sua imponenza, ma anche per la qualità dei dettagli, sia visivi che tattili.Dietro questi progetti c'è la visione e l'esperienza di Domenico Marcone, che dal 2001 lavora con passione sul materiale EPS, spingendosi sempre oltre con studio e innovazione. "L'intelligenza artificiale è ormai parte integrante del mio flusso creativo – spiega –. Per il volto roccia, ad esempio, siamo partiti da una semplice immagine. In soli 4 minuti, grazie all'AI, ho potuto generare un modello 3D dettagliato, da cui sono stati ricavati i tagli per la realizzazione finale".Grazie all'integrazione tra tecnologia, artigianato e creatività, entrambe le installazioni sono state completate in appena 15 giorni. Un risultato reso possibile da processi ottimizzati, modellazione avanzata e una perfetta gestione della produzione.Oltre alla parte scenografica, AdMarcone si è occupato anche di progettazione tecnica, supporti e sistemi di montaggio, garantendo un lavoro completo, solido e su misura. "Ogni creazione è una parte di me – dice Domenico – un frammento della mia passione e del mio desiderio di portare bellezza ovunque. Per me non esistono lavori standard: ogni location deve raccontare una storia".Con questi due nuovi progetti, AdMarcone conferma la sua capacità di unire arte, tecnologia e visione, offrendo ai suoi clienti un servizio completo che va dalla consulenza alla progettazione, dalla produzione alla messa in opera. E non è finita qui: l'AI, oggi, è anche uno strumento che Domenico offre come servizio professionale per partner e committenti, per progettare in modo più veloce, preciso e creativo.Seguici su IG e FB per non perderti le prossime meraviglie!