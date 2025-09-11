Project management
Project management
Attualità

Formazione continua, il motore nascosto del project management

La trasformazione del project management, negli ultimi anni, è stata radicale

Corato - giovedì 11 settembre 2025
Parlare oggi di project management vuol dire innanzitutto allargare lo sguardo oltre l'idea di una mera disciplina tecnica fatta di scadenze, budget e strumenti di controllo, per arrivare a concepire project manager come una figura in grado di portare vero valore aggiunto, non solo nella gestione dei processi ma nella capacità di dare forma a strategie complesse, 'innovazione e raggiungimento di risultati concreti.

In questo contesto la formazione continua emerge come elemento imprescindibile, non tanto intesa come aggiornamento occasionale, ma come pratica costante che accompagna l'intera carriera.
D'altra parte, la trasformazione del project management, negli ultimi anni, è stata radicale.

Da funzione di supporto a ruolo di guida, il project manager è diventato sempre più un facilitatore di cambiamento, chiamato a governare la complessità di mercati e tecnologie in costante evoluzione.
In altre parole, le imprese, per restare competitive, devono necessariamente saper scenari mutevoli e adattare rapidamente strategie e strumenti.

La formazione continua assume una centralità decisiva, proprio in questo senso, in quanto diventa motore di rinnovamento, integrazione di nuovi modelli, di aggiornamento delle competenze trasversali come comunicazione efficace, leadership e gestione dei conflitti.
Un project manager preparato è colui che riesce a creare valore perché mantiene viva la propria curiosità professionale, attingendo a percorsi formativi che lo aiutano a interpretare il cambiamento prima che questo diventi vincolo.
Un altro aspetto che emerge con forza, poi, riguarda l'importanza della contaminazione. La formazione in questo senso va intesa come un ecosistema che mette in relazione discipline diverse, dalla tecnologia alla psicologia del lavoro, dal change management alla sostenibilità.

L'approccio olistico diventa il vero segreto per affrontare progetti sempre più interfunzionali, dove le variabili da governare non sono solo economiche, ma anche culturali e organizzative.
In definitiva, il project management non è più solo una tecnica della gestione, ma una competenza strategica, che si alimenta di aggiornamento continuo e visione integrata.

Le aziende che investono sulla crescita delle proprie risorse non stanno semplicemente aggiornando un organico, ma stanno costruendo la resilienza necessaria per affrontare le sfide del futuro.
Le scuole di alta formazione professionale, che da sempre lavorano gomito a gomito con le più grandi realtà aziendali del Paese, questo, lo sanno bene e sono in grado di aggiornare costantemente i percorsi proposti, proprio per rispondere alle nuove necessità manageriali, come il Master in Project Management di 24ORE Business School.

Il master propone un programma che combina strumenti consolidati e nuove prospettive, sempre con un occhio attento alle trasformazioni del mercato, puntando tutto sulla metodologia innovativa.
Durante il corso, si lavora su un modello didattico che alterna momenti teorici, applicazioni pratiche e confronto diretto con casi reali. I partecipanti sono coinvolti in simulazioni e progetti concreti, che riproducono le dinamiche aziendali, imparando a gestire gruppi di lavoro, definire obiettivi, affrontare imprevisti e misurare i risultati.
Questa impostazione permette di sviluppare una mentalità flessibile e operativa, indispensabile per chi si prepara a ruoli di responsabilità, coltivando quella propensione al miglioramento continuo che è la chiave di ogni buon project manager.

ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE
  • Aziende
A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
11 settembre 2025 A Corato la settima edizione di “Apulia Web Fest: Audiovisuals, Peace and Food”
Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo "
11 settembre 2025 Maturità col massimo dei voti, a Corato la premiazione "Noi meritiamo"
Altri contenuti a tema
Mutui prima casa: il 2025 sta aprendo nuove prospettive agli under 36 Mutui prima casa: il 2025 sta aprendo nuove prospettive agli under 36 Per molte fasce della popolazione, soprattutto i più giovani, l’accesso al credito rimane una sfida
Ingresso del negozio: consigli per adornarlo e invogliare i clienti a entrare Ingresso del negozio: consigli per adornarlo e invogliare i clienti a entrare Ogni negozio racconta l’immagine aziendale e l’ingresso deve rifletterla
Federpubblicità: successo per l’evento di lancio a Bari con oltre 50 aziende del settore comunicazione Economia Federpubblicità: successo per l’evento di lancio a Bari con oltre 50 aziende del settore comunicazione L'evento presso il Sophia Loren Restaurant di Bari ha ufficializzato la nascita della rete promossa da Confesercenti Bari
Mediaone Italia rafforza la propria presenza sul mercato nazionale: nasce ufficialmente Mediaone Academy Speciale Mediaone Italia rafforza la propria presenza sul mercato nazionale: nasce ufficialmente Mediaone Academy Dopo un periodo di sperimentazione e il riscontro molto positivo la struttura parte con un’offerta formativa mirata
Fertilità e salute riproduttiva: il Centro Medico Momò Fertilife amplia l’offerta Speciale Fertilità e salute riproduttiva: il Centro Medico Momò Fertilife amplia l’offerta Attivati i trattamenti PMA in convenzione con il SSN
Maldarizzi Automotive tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025: l’eccellenza italiana secondo Stellantis Speciale Maldarizzi Automotive tra i Best 100 Quality Dealers Europe 2025: l’eccellenza italiana secondo Stellantis Il premio "Miglior Net Promoter Score Sales 2024" valorizza un modello organizzativo efficace e condiviso
AdMarcone firma l'estate 2025: due nuove scenografie spettacolari sul litorale pugliese Speciale AdMarcone firma l'estate 2025: due nuove scenografie spettacolari sul litorale pugliese Sculture 3D per due location a Barletta e Savelletri
A Bari arriva la prima Private Sale del lusso: dal 19 al 29 giugno, sconti fino all’80% sui brand più prestigiosi Speciale A Bari arriva la prima Private Sale del lusso: dal 19 al 29 giugno, sconti fino all’80% sui brand più prestigiosi L'ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il giorno e la fascia oraria preferita
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario
10 settembre 2025 Prevenzione del suicidio, le riflessioni dell'assessore Addario
In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028 "
10 settembre 2025 In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028"
In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto
10 settembre 2025 In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto
Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro sugli obiettivi raggiunti dai volontari
10 settembre 2025 Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro sugli obiettivi raggiunti dai volontari
Movimento Federalista Europeo, la sezione “Antonio Megalizzi” di Corato al Seminario Nazionale di Ventotene
9 settembre 2025 Movimento Federalista Europeo, la sezione “Antonio Megalizzi” di Corato al Seminario Nazionale di Ventotene
La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp "
9 settembre 2025 La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp"
Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
9 settembre 2025 Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.