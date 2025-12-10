Speciale
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Dal tessile di produzione propria ai regali natalizi esclusivi, dai quadri d’artista ai complementi d’arredo unici
Corato - mercoledì 10 dicembre 2025 10.41
A pochi passi dal centro di Trani, lungo via Barletta, Casaviva è il concept store dove arredare, decorare e regalare diventano esperienze di puro piacere estetico. Tra i suoi spazi eleganti trovi tovaglie, tappeti, cuscini, profumatori d'ambiente, quadri di artisti internazionali, borse in pelle e oggetti di design, scelti per dare personalità e calore a ogni ambiente.
Il cuore di Casaviva è il tessile di produzione propria: biancheria per la casa apprezzata in tutto il mondo, proposta in store come in uno spaccio aziendale, con prezzi speciali e qualità Made in Italy.
Completano l'esperienza i pezzi unici in legno massello, come tavoli e madie artigianali, e i divani di design Made in Italy, ideali per chi arreda la propria casa, un B&B o una casa vacanze.
Nel periodo natalizio, Casaviva si trasforma in uno scrigno di idee regalo, con proposte esclusive a partire da 4,90 euro, pensate per sorprendere con stile e originalità.
Ogni giorno, prezzi folli su mobili e divani in esposizione — un'occasione perfetta per rinnovare la casa con stile e convenienza. Seguici sui social per non perdere tutte le promozioni!
Casaviva non è un semplice negozio: è un luogo dove il design incontra l'emozione, e ogni oggetto racconta una storia. Collabora anche con architetti e interior designer, offrendo soluzioni personalizzate, forniture su misura e condizioni dedicate per progetti residenziali e hospitality. Un punto d'incontro tra design contemporaneo, artigianalità e consulenza estetica.
A 700 m dal supermercato MD, direzione Barletta
Aperto tutti i giorni, anche la domenica
Seguici su Instagram, TikTok e Facebook: @casaviva_store
Arreda · Decora · Regala
Casaviva arriva anche onlineDa oggi l'esperienza Casaviva continua anche sul web: il nuovo sito ufficiale permette di scoprire e acquistare una selezione curata di prodotti d'arredo, tessile e oggettistica, sempre aggiornata con gli ultimi arrivi. Visita www.casaviva-store.com per vivere il mondo Casaviva anche online.
InformazioniCasaviva Store – Via Barletta, 78 – Trani
