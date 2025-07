Federpubblicità: successo per l’evento di lancio a Bari con oltre 50 aziende del settore comunicazione

Grande partecipazione al primo "Federpubblicità Networking Event", svoltosi mercoledì 16 luglio presso il Sophia Loren Restaurant di Bari, che ha ufficializzato la nascita di Federpubblicità, la nuova rete promossa da Confesercenti Bari e dedicata alle imprese della comunicazione, marketing, pubblicità e intrattenimento. Già 50 le aziende aderenti alla federazione che intende dare voce, visibilità e rappresentanza a un settore strategico e in forte espansione.A dare il via ai lavori sono stati, presidente di Confesercenti Bari, e, presidente della neonata Federpubblicità.«Federpubblicità – ha dichiarato Altamura – è un contenitore di idee e progettualità che nasce per rispondere alle esigenze delle imprese della comunicazione. Il nostro obiettivo è creare una casa comune per sostenere uno sviluppo organico del comparto, offrendo rappresentanza, servizi e occasioni di crescita».Altamura ha sottolineato l'importanza della professionalità nel settore, in particolare per valorizzare il marketing territoriale e culturale: «Un'impresa oggi deve comunicare in modo efficace e mirato. Federpubblicità è lo strumento per farlo insieme, in maniera strutturata e innovativa».Marco Guaragnella, visibilmente emozionato, ha rimarcato la natura strategica del progetto:«Volevamo dare un'identità a chi lavora dietro le quinte della comunicazione e dell'intrattenimento, creare rete e sinergia. Questo evento non è solo il lancio di una federazione, ma l'inizio di un percorso condiviso, che mette al centro le imprese e le loro competenze. La comunicazione non è più un accessorio, ma un pilastro dello sviluppo economico».L'evento ha visto anche gli interventi istituzionali del Presidente di Confesercenti Puglia,, che ha portato i saluti dell'associazione regionale, esprimendo apprezzamento per l'iniziativa: «Federpubblicità rappresenta un modello da replicare anche in altre province. Quando si uniscono professionalità e visione, nascono strumenti potenti di crescita collettiva».Presente anche il Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia,, che ha evidenziato come il settore della comunicazione sia oggi un elemento essenziale nei processi economici: «La Regione è al fianco di chi crea innovazione e occupazione. Federpubblicità è una scommessa vincente perché aggrega competenze che possono fare la differenza per tutto il territorio».Federpubblicità si propone dunque come un punto di riferimento per le imprese del comparto, offrendo servizi integrati, formazione, rappresentanza istituzionale e opportunità di networking. Il tutto nella cornice del Progetto Arianna, promosso dalla Camera di Commercio di Bari in collaborazione con Confesercenti Bari.