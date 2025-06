Mediaone Italia rafforza la propria presenza sul mercato nazionale: nasce ufficialmente Mediaone Academy

Prosegue il percorso di crescita e consolidamento di, realtà ormai ben radicata nel panorama nazionale della finanza ordinaria (mediazione creditizia) e agevolata. A conferma di una visione strategica orientata allo sviluppo e all'innovazione, l'azienda annuncia oggi la nascita ufficiale di una nuova unità di business:Dopo un primo periodo di sperimentazione, che ha registrato un riscontro molto positivo da parte del pubblico e degli operatori del settore, la struttura parte ora con un'offerta formativa mirata, pensata per rispondere concretamente ai bisogni delle imprese, dei professionisti e dei manager.Il Presidente di Mediaone Italia,: "L'Academy rappresenta per noi una naturale evoluzione. Siamo convinti che la formazione non sia un accessorio, ma il vero motore del cambiamento. Per questo motivo abbiamo deciso di investire energie e risorse nella creazione di uno spazio dove competenze, visione e strumenti possano essere condivisi. Il nostro obiettivo è chiaro: contribuire alla crescita del capitale umano, valorizzando il sapere e sostenendo il fare."Mediaone Academy offrirà un calendario ricco di appuntamenti formativi, tra workshop, masterclass, eventi esperienziali e percorsi personalizzati su temi strategici: dalla finanza al management, dall'innovazione al marketing, fino al public speaking e alla leadership.Per saperne di più o per entrare in contatto con il team dell'Academy: info@mediaoneitalia.it