Affari Tuoi, puntata sfortunata per la concorrente coratina: torna a casa con un nulla di fatto

La coratina Alessandra Falco è stata la protagonista della puntata di ieri sera di Affari Tuoi. Il celebre programma dei "pacchi" condotto da Amadeus, ha visto la nostra concittadina, che da qualche settimana rappresentava la Puglia, finalmente alla postazione dei concorrenti. Con sé suo figlio.Il percorso di Alessandra però non è stato semplice sin da subito, in quanto una sliding door ha condizionato l'esito della sua partita. Il suo pacco, contenente 75000 euro, l'ha cambiato con il numero 12, che invece conteneva un premio "blu". In un tortuoso percorso ad ostacoli fatti di sfortuna ed offerte rispedite al "Dottore" (l'ultima di 4000 euro), Alessandra ha trovato nel suo pacco soli 75 euro, così ha deciso di accedere all'ultima fase del gioco, La Regione Fortunata.La Regione Fortunata, introdotta in questa nuova edizione di Affari Tuoi, consente al concorrente che non ha conseguito premi ingenti, di avere altre due chance per portare a casa una cospicua somma di denaro (con una possibilità di vincita del 5% nella prima manche e del 10% nella seconda). Il concorrente sceglie dalla mappa italiana una regione, ma solo una delle venti nasconde i 100000 euro di premio. In caso di errore, il concorrente ha un secondo tentativo, questa volta su dieci regioni a disposizione.Nella puntata di ieri Alessandra ha dapprima scelto la Lombardia, poi, su consiglio del figlio, ha optato per il Piemonte, nonostante lei fosse inizialmente "attratta" da Friuli o Trentino. Proprio quest'ultima si è rivelata la Regione Fortunata, che avrebbe permesso ai due coratini di portare a casa 50000 euro in gettoni d'oro.Partita sfortunata dunque per la nostra Alessandra, che sicuramente conserverà un ricordo indimenticabile di questa bellissima esperienza.