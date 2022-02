Aggredisce una passante senza motivo, paura per una educatrice

Una donna in stato di alterazione e non nuova a episodi di escandescenze è stata protagonista di una aggressione ai danni di un'altra donna nei pressi della stazione ferroviaria.La vittima, una educatrice, stava raggiungendo la stazione per rientrare a casa quando è stata aggredita senza motivo prima verbalmente poi fisicamente dalla donna.Nell'aggressione ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.La donna è stata denunciata e sottoposta a trattamento sanitario.