Aggredisce la compagna durante la festa patronale: passanti intervengono, la ragazza scappa

L'episodio poco fa in pieno centro

Si macchia subito di un brutto episodio la prima serata di San Cataldo: attorno alle 22:30, in pieno centro cittadino, un uomo ha dato in escandescenze contro quella che molto probabilmente era la sua compagna, tanto da attirare l'attenzione dei passanti.L'intervento di un uomo ha scongiurato guai peggiori ed ha permesso alla ragazza di rifugiarsi in un locale adiacente gli avvenimenti.Un brutto episodio che fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi.