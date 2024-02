Castrignano del Capo, aggredito un coratino: non sarebbe in gravi condizioni

Un uomo coratino è stato vittima di un'imboscata, mentre si trovava in Salento per seguire il figlio, che partecipava al Trofeo Caroli Hotels come giovane calciatore, nelle file del Bari U14.I facinorosi hanno aspettato la fine del match tra le due formazioni, disputatosi sul campo comunale di Castrignano del Capo alle 10:45 di oggi, per circondare l'uomo mentre si dirigeva verso la sua macchina, fuori dallo stadio.A causa della violenta aggressione, l'uomo è stato ferito e successivamente soccorso dal 118. Il personale medico, arrivato dal presidio di Gagliano del Capo, lo ha portato in ospedale a Tricase.La vittima avrebbe subito diverse lesioni, per fortuna non gravi. Le sue condizioni sono comunque in fase di valutazione da parte dei dottori, in queste ore.Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tricase. che stanno indagando circa l'accaduto, alla ricerca degli aggressori fuggiti.