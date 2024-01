Aggressione in Piazza Vittorio Emanuele, ad avere la peggio un 17enne

È un paradosso ciò che avviene in, nel cuore di Corato. La piazza da pochi mesi riqualificata per conferire unrimane però troppotra microcriminalità e vere aggressioni.L'ultimo episodio in ordine di tempo risale alla serata di mercoledì, quando unAd avere la peggio è stato undal "branco" in piazza. Le percosse, che lo hanno raggiunto anche in viso, sarebbero state talmente violente da fargli rischiare gravi lesioni all'occhio. La prognosi per il ragazzo è di 10 giorni.Sul caso indagano i Carabinieri, intervenuti con una pattuglia della radiomobile della compagnia di Molfetta.