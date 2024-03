Aggressione a Corato: uomo colpito davanti ad un asilo, sotto gli occhi dei passanti

Questa mattina, un tranquillo inizio di giornata è stato turbato da un violento episodio di strada a Corato, davanti alla Chiesa dei Cappuccini. Un uomo, che stava accompagnando sua figlia a scuola in auto, è stato aggredito dopo un diverbio con un ciclista.Per cause ancora da accertare, il ciclista, in un impeto di rabbia, si è scagliato contro un uomo, colpendolo, sotto gli occhi impauriti di sua figlia e di decine di presenti.La piccola, visibilmente scossa dall'accaduto, è stata prontamente portato all'interno della struttura scolastica per metterla al sicuro e tranquillizzarla.Nel frattempo i Carabinieri sono intervenuti e ora sono sulle tracce del ciclista responsabile dell'aggressione.