Spetterà ai Carabinieri della Stazione di Corato fare luce su quanto accaduto nella notte fra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre in via San Benedetto, a poca distanza da via Monte di pietà. Un giovanissimo, in base alle pur frammentarie notiie raccolte, sarebbe stato oggetto di una violenta e brutale aggressione: calci e pugni ricevuti da almeno due individui nelle vicinanze di una chiesa.La vittima ha riportato ferite per fortuna non gravi ma soprattutto un enorme choc. Il giovane è stato occorso da un'équipe sanitaria del 118. Evidenti sono le tracce di sangue sul marciapiede in cui si sono verificati i fatti.L'ennesimo episodio di violenza insulsa conferma la crescente difficoltà delle istituzioni nell'arginare e tentare di prevenire fenomeni molto spesso incomprensibili. Fa scalpore che l'aggressione sia avvenuta a pochi passi da un luogo di culto.