AIAFF presente a Trani con l’Open Day Gratuito

Sei appassionato del mondo ferroviario? Vuoi trasformare questa passione in una professione? Desideri scoprire e accedere alle opportunità formative e lavorative del settore?Ilvieni all'e inizia a disegnare la tua carriera in ferrovia.saremo allain Piazzetta S. Francesco, 1, 76125 - Trani.Potrai dialogare con istruttori, staff e consulenti che ti potranno illustrare al meglio le professioni ferroviarie e gli sbocchi professionali presenti sul territorio italiano.Infatti,(Accademia Italiana di Alta Formazione Ferroviaria) è unche prepara i professionisti ferroviari del presente e del futuro e li colloca presso le imprese ferroviarie clienti.La sua offerta formativa si compone di diversi, autorizzati ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), che consentono una preparazione completa per tutte quelle figure che operano a bordo treno e nell'indotto ferroviario.Prepararsi con i corsi Aiaff significa avverare il proprio sogno di lavorare in ferrovia e poter diventare Macchinista, Capotreno, Preparatore del Treno e Manutentore dei Veicoli.L'accademia, con sede a Bari, Roma e Napoli si avvale di, riconosciuti ANSFISA,per chi è desideroso di entrare immediatamente nel mondo del lavoro.Sali a bordo. Ti aspettiamo il 13 settembre!Per ulteriori informazioni contattare il numero 348 7069140 o scrivere a clienti@aiaff.it