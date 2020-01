«Aiutateci a ritrovarlo», perse le tracce del prof. Di Zanni

Da alcune ore non si hanno più notizie del prof. Giuseppe Di Zanni, docente di ebanisteria del Liceo Artistico di Corato e apprezzato artista.Il docente si sarebbe allontanato a bordo della sua bicicletta e da quel momento non si è saputo più nulla di lui.Al momento della scomparsa indossava un cappellino nero e un giubbotto nero.Chiunque abbia sue notizie è pregato di mettersi in contatto con la Polizia di Stato.