Al Comune di Corato 230mila euro per interventi di edilizia scolastica

In arrivo per il Comune di Corato 230.000 euro per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.Il finanziamento di cui è beneficiario il nostro Comune è frutto dell'adesione all'avviso pubblico del 24 giugno 2020 del Ministero della Pubblica Istruzione per l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei – PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – FESR - Obiettivo specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".La graduatoria ufficiale relativa agli enti ammessi a finanziamento è stata pubblicata ieri sul sito del Miur e dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia . L'Autorità di Gestione del PON ricorda che ciascun Ente beneficiario riceverà direttamente sulla piattaforma SIF, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull'attuazione e gestione dell'iniziativa.