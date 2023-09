Riaperti termini per iscrizioni al servizio di refezione scolastica e al servizio trasporto per l’anno scolastico 2023/2024

Si avvisa la cittadinanza che sono riaperti i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica e al servizio trasporto per l'anno scolastico 2023/2024.Le iscrizioni potranno essere ulteriormente effettuate fino al 29 settembre 2023 con le medesime modalità in precedenza comunicate.Ulteriori informazioni ai link:Servizio Refezione scolastica - https://bit.ly/ServizioMensa Servizio Trasporto - https://bit.ly/ServizioTrasporto