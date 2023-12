Natale di parole e silenzi

Powered by

L'Università della Terza Età "Edith Stein" è lieta di condividere la fine del periodo d'Avvento e l'arrivo del Santo Natale con l'iniziativa "Natale: parole e silenzi".L'evento si terrà Giovedì 21 Dicembre 2023 alle ore 18.30 presso la sede U.T.E. in Via Giappone, 40 ed è pensato come una Serata dedicata al Natale e al suo mistero tra poesia, arte e tradizione.La manifestazione vedrà un Recital curato dal corso di Discipline pittoriche, dal Laboratorio di teatro e letteratura e dal corso di Musica - docenti: Elvira Cannillo, Ezia Bevilacqua, Gennaro Sibilano.Le installazioni sul tema invece saranno a cura del Laboratorio di manualità e creatività - docente: Mariella Mangione.